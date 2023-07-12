Медведев увидел в решениях НАТО приближение третьей мировой войны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался относительно предварительных результатов саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе. Он считает, что решение альянса увеличить военную помощь Украине приближает мир к третьей мировой войне.

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Увеличить военную помощь киевскому режиму. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами... Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту — тупик. Третья мировая все ближе».

По мнению политика, решения, принятые на саммите НАТО (включая возможное будущее включение Украины в альянс), означают для Москвы, что военная операция будет продолжаться со старыми целями, одной из которых является отказ Киева от вступления в альянс. Учитывая, что украинское руководство не собирается отказываться от этой идеи, Медведев пишет, что «эту группировку придется ликвидировать».

В отношении использования кассетных боеприпасов в Токмаке, о чем сообщал ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона, Медведев заявил, что «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».

Кассетные боеприпасы представляют собой контейнеры, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов или суббоеприпасов. Они могут причинять вред и спустя длительное время после использования. Россия, Украина и США не подписали конвенцию, запрещающую применение таких снарядов. В начале июля США решили поставить их Украине. Некоторые страны — участницы данной конвенции выступили против применения кассетных боеприпасов. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу выразил готовность использовать аналогичное оружие со стороны России в случае поставок Украине.

Бывший президент США Дональд Трамп также высказался о возможности третьей мировой войны в связи с решением Вашингтона поставить Украине кассетные боеприпасы. В сообщении его пресс-службы в Twitter говорится: «Президенту Джо Байдену не следует еще больше затягивать нас в третью мировую войну, отправляя Украине кассетные боеприпасы. Ему следует пытаться закончить войну и прекратить ужасающие смерти и разрушение, вызванные некомпетентной администрацией».

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