Хуснуллин посетил Мариуполь

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что посетил Мариуполь и вместе с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным подвел итоги восстановительных работ в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе восстанавливается и строится множество объектов.

«На штабе с Денисом Пушилиным и (председателем правительства ДНР) Евгением Солнцевым подвели текущие итоги по ключевым вопросам восстановительных работ в городе: как обновляется жилищный фонд, как идет подготовка к осенне-зимнему периоду – напомню, все дома должны быть подключены к системе теплоснабжения», — заявил Хуснуллин.

Он добавил, что ему доложили о ходе ремонта улично-дорожной сети.

До этого Хуснуллин сообщил, что власти Новокаховского городского округа практически завершили ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за подрыва Каховской ГЭС.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.