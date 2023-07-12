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В Белом доме сообщили о времени начала встречи Байдена и Зеленского в Вильнюсе

Белый дом сообщил о времени начала двусторонней встречи Байдена и Зеленского в Вильнюсе

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Susan Walsh/Pool/Reuters

Встреча президента США Джо Байдена с главой Украины Владимиром Зеленским на площадке саммита НАТО в Вильнюсе начнется 12 июля в 15:45 по местному времени, совпадающим с московским. Об этом указывается в распространенном расписании Белого дома, сообщает РИА Новости.

В расписании не указано, насколько продолжительной будет встреча двух президентов. Известно лишь, что следующее мероприятие Байдена запланировано через четыре часа. В 19:45 мск президент США выступит с речью о поддержке Украины и об ответе Вашингтона и его союзников на глобальные вызовы.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден на полях стартующего во вторник в Вильнюсе саммита НАТО намерен провести встречи с президентами Турции и Украины Тайипом Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. При этом подчеркивалось, что подробностей о предстоящих контактах президента Соединенных Штатов на высшем уровне не приводится, а в Белом доме официально не раскрывали программу двухсторонних встреч Байдена на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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