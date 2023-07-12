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Посол России подтвердил поддержку усилий по выборам в Ливии

Посол России Аганин подтвердил поддержку усилий по выборам в Ливии

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Hamza Turkia/Global Look Press

Посольство РФ сообщило, что посол страны в Ливии Айдар Аганин подтвердил поддержку Россией усилий высшей избирательной комиссии Ливии по обеспечению успешного проведения выборов. В ходе встречи с главой комиссии Имадом Сайехом обсуждались вопросы подготовки к выборам и перспективы сотрудничества. Об этом пишет ТАСС.

Посольство отметило, что Аганин подтвердил поддержку Россией усилий высшей избирательной комиссии в проведении свободных и доверительных выборов, которые отражают волю ливийских избирателей и стремление к миру и стабильности, в своем сообщении в Twitter.

Ранее Аганин заявил, что существует риск «расползания» по Африке поставляемого на Украину оружия. По словам дипломата, эта проблема сегодня приобрела злободневный характер. Поставленное Киеву оружие всплывает в ряде регионов мира и может попасть в руки разных экстремистских и террористических группировок.

Россия сохраняет позиции во внутренней политике Ливии. К Москве за поддержкой обращался ливийский военный деятель, фельдмаршал Халифа Хафтар. Кандидат в президенты Саиф аль-Ислам Каддафи, сын убитого главы Ливийской Джамахирии, официально обратился с просьбой о поддержке к президенту России Владимиру Путину.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном

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