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В Вашингтоне отказались прогнозировать сроки вступления Украины в НАТО

В Госдепе США отказались сообщать срок вступления Киева в Североатлантический альянс

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Joshua Roberts/Reuters

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отказался прогнозировать сроки вступления Украины в НАТО и условия завершения конфликта, сообщает ТАСС.

По словам Миллера, в Вашингтоне не назначают каких-либо временных сроков. Чиновник сказал, что не думает, что это является целесообразным. Он подчеркнул, что когда участники НАТО согласятся с тем, что обозначенные на Вильнюсском саммите условия были выполнены, они направят Киеву приглашение.

Миллер подтвердил позицию властей США о невозможности принятия Украины в ряды Североатлантического альянса до окончания боевых действий, так как в этом случае Вашингтон оказался бы в состоянии конфликта с Москвой.

Журналистами был задан вопрос о том, что власти США имеют ввиду под завершением боевых действий. Подразумевают ли они заключение мирного договора? На это Миллер заявил, что ответ на такой вопрос является очень сложным, так как ситуация на Украине является по своей сути крайне непредсказуемой. Он отметил, что не хочет делать каких-либо предсказаний в отношении того, как и при каких условиях могут завершиться боевые действия.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса на саммите в Вильнюсе приняли решение упразднить план действий для членства Украины — теперь это не двухэтапный, а одноэтапный процесс для страны.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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