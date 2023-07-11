Медведев призвал «расчехлять» кассетные боеприпасы в ответ на обстрел Токмака

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, комментируя обстрел Токмака в Запорожской области кассетными боеприпасами, призвал «расчехлять» арсеналы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», — написал он.

Вечером 11 июля стало известно, что город Токмак Запорожской области, по предварительным данным, был обстрелян Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетными боеприпасами. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на оперативные службы города, удары были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

7 июля США заявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, несмотря на осознание потенциальной угрозы от их использования. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что в случае поставки Соединенными Штатами кассетных боеприпасов на Украину ВС России будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения.

Ранее стало известно, что Украине передадут тысячи кассетных боеприпасов.