Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украину никогда не примут в НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя решения саммита Североатлантического блока в Вильнюсе.

«Но примут (Украину, — «Газета.Ru») — неизвестно когда и на каких условиях. Вполне вероятно — никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в Альянсе», — заявил он.

11 июля стало известно, что страны НАТО пригласят Украину в альянс, когда союзники по Североатлантическому блоку согласятся на это и «условия будут выполнены» Киевом. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на саммите было решено, что альянс упразднил план действий для членства Украины, а также пообещал пригласить Киев в альянс, «когда все условия будут выполнены».

Президент Украины Владимир Зеленский называл «беспрецедентным и абсурдным» тот факт, что не было установлено временных рамок не только для вступления в НАТО, но и просто для приглашения.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.