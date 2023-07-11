Трамп высказался по передаче Украине кассетных боеприпасов

Бывший президент США Дональд Трамп выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, президенту США Джо Байдену «не следует все больше приближать... к третьей мировой войне за счет поставок кассетных боеприпасов Украине».

«Он должен пытаться остановить войну и прекратить ужасные смерти и разрушения, вызванные некомпетентной администрацией (Соединенных Штатов, — «Газета.Ru»)», — заявил Трамп.

7 июля США заявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, несмотря на осознание потенциальной угрозы от их использования.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил в беседе с журналистами, что в случае поставки Соединенными Штатами кассетных боеприпасов на Украину ВС России будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинских военных. По его словам, Россия воздерживалась и воздерживается от применения кассетных боеприпасов в ходе спецоперации.

Ранее Байдена уличили в использовании шпаргалки.