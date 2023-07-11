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Трамп высказался по передаче Украине кассетных боеприпасов

Экс-президент США Трамп выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов

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Evan Vucci/AP

Бывший президент США Дональд Трамп выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, президенту США Джо Байдену «не следует все больше приближать... к третьей мировой войне за счет поставок кассетных боеприпасов Украине».

«Он должен пытаться остановить войну и прекратить ужасные смерти и разрушения, вызванные некомпетентной администрацией (Соединенных Штатов, — «Газета.Ru»)», — заявил Трамп.

7 июля США заявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, несмотря на осознание потенциальной угрозы от их использования.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил в беседе с журналистами, что в случае поставки Соединенными Штатами кассетных боеприпасов на Украину ВС России будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинских военных. По его словам, Россия воздерживалась и воздерживается от применения кассетных боеприпасов в ходе спецоперации.

Ранее Байдена уличили в использовании шпаргалки.

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