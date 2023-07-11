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Эрдоган заявил Байдену о новом этапе отношений Турции и США

Эрдоган заявил Байдену о новом этапе отношений Турции и США на встрече президентов

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Kayhan Ozer/Presidential Press Service Pool/AP

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале нового этапа отношений Анкары и Вашингтона в ходе встречи с коллегой из США Джо Байденом. Об этом сообщает TRT.

По словам Эрдогана, наступило время для проведения консультаций между двумя странами на высшем уровне в рамках стратегического механизма. Президент Турции отметил, что рассматривает встречу с Байденом как первый шаг к такому взаимодействию.

«Наши прошлые встречи были своего рода разминкой. Но сейчас мы начинаем новый этап», — сказал турецкий лидер.

До этого стало известно, что президент США на полях стартующего во вторник в Вильнюсе саммита НАТО был намерен провести встречи с президентами Турции и Украины Тайипом Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. В Белом доме официально не раскрывали программу двухсторонних встреч Байдена на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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