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Зеленский считает, что Украина сделает НАТО сильнее

Зеленский: Украина сделает НАТО сильнее

Президент Украины Владимир Зеленский на концерте, организованном в поддержку вступления страны в НАТО в Вильнюсе заявил, что Организация Североатлантического договора сделает украинское государство безопаснее, а Украина сделает сильнее НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, он поехал на саммит организации в Вильнюсе «с верой в сильную НАТО, в НАТО, которая не сомневается, не теряет время и не оглядывается на какого-нибудь агрессора».

«НАТО даст Украине безопасность, Украина сделает НАТО сильнее», — сказал украинский лидер.

До этого стало известно, что страны НАТО в коммюнике саммита в Вильнюсе назвали Российскую Федерацию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в евро-атлантическом регионе.

Также сообщалось, что страны НАТО пригласят Украину в альянс, когда союзники по Североатлантическому блоку согласятся на это и «условия будут выполнены» Киевом. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга на саммите было решено, что альянс упразднил план действий для членства Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вильнюсе
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