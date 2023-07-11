Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Захарова пошутила насчет членства Украины в НАТО

Захарова прокомментировала слова о том, что членство Украины в НАТО невозможно без победы

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что членство Украины в НАТО невозможно без победы в конфликте с Россией.

«Фейл-саммит, когда членство не стоит», — пишет Захарова.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял во время выступления на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции, что после того, как страна стала кандидатом на вступление в Евросоюз, «то же самое» ее ждет и с вступлением НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа Украины в конфликте с Россией является условием для любой дискуссии о членстве Киева в альянсе.

По его словам, основные силы Запада должны быть направлены на то, что бы обеспечить победу Киева.

Ранее Зеленский объяснял, почему есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях