Захарова пошутила насчет членства Украины в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что членство Украины в НАТО невозможно без победы в конфликте с Россией.

«Фейл-саммит, когда членство не стоит», — пишет Захарова.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял во время выступления на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции, что после того, как страна стала кандидатом на вступление в Евросоюз, «то же самое» ее ждет и с вступлением НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа Украины в конфликте с Россией является условием для любой дискуссии о членстве Киева в альянсе.

По его словам, основные силы Запада должны быть направлены на то, что бы обеспечить победу Киева.

Ранее Зеленский объяснял, почему есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО.