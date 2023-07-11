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Захарова объяснила, почему НАТО не стремится к конфликту с Россией

Захарова: НАТО не стремится к конфликту с Россией, а просто участвует в нем

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что НАТО не стремится вступить в конфликт с РФ, так как уже в нем участвует.

«Конечно, НАТО не стремится к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нем», — написала Захарова. Так она прокомментировала итоговое коммюнике альянса, в котором содержится соответствующее положение.

До этого стало известно, что страны НАТО в коммюнике саммита в Вильнюсе назвали Российскую Федерацию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в евро-атлантическом регионе.

Также сообщалось, что страны НАТО пригласят Украину в альянс, когда союзники по Североатлантическому блоку согласятся на это и «условия будут выполнены» Киевом. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга на саммите было решено, что альянс упразднит план действий для членства Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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