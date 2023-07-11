На саммите НАТО решили, когда примут Украину в альянс

Страны НАТО пригласят Украину в альянс, когда союзники по Североатлантическому блоку согласятся на это и «условия будут выполнены» Киевом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на декларацию.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга на саммите было решено, что альянс упразднил план действий для членства Украины, а также пообещал пригласить Киев в альянс, «когда все условия будут выполнены».

Газета The Guardian со ссылкой на источник в блоке писала, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, намерен убедить страны НАТО переписать итоговое заявление по саммиту альянса в Вильнюсе.

До этого сообщалось, что Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО. Как передает издание, украинский лидер прибыл в столицу Литвы из Жешува на польском государственном самолете около 16 часов по местному времени. Зеленский также называл «беспрецедентным и абсурдным» тот факт, что не было установлено временных рамок не только для вступления в НАТО, но и просто для приглашения.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.