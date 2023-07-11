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СМИ: в НАТО согласовали декларацию по вопросу приема Украины в альянс

Reuters: страны НАТО согласовали формулировки декларации по приему Украины в альянс

Государства-члены НАТО согласовали формулировки в декларации по вопросу, касающемуся приема Украины в альянс. Об этом сообщает Reuters.

«Союзники по НАТО согласовали формулировки декларации по пути Украины к членству в НАТО», — сказано в сообщении.

До этого газета The Guardian со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе писала, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, намерен убедить страны НАТО переписать итоговое заявление по саммиту альянса в Вильнюсе.

При этом премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на саммит в Вильнюсе заявлял, что Украина сможет стать членом НАТО при соответствии всем критериям альянса и согласии всех его государств-членов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита альянса в Вильнюсе заявил, что его государства-члены пошлют «сильный сигнал» по Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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Саммит НАТО в Вильнюсе
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