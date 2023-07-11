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Посольство РФ в Париже высказалось о передаче Францией ракет SCALP Киеву

Посольство РФ в Париже: Франция должна осознавать ответственность за передачу Киеву SCALP

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Wikimedia Commons

Российское посольство в Париже сообщило, что Франция должна осознать уровень ответственности за поставки ракет SCALP. Об этом говорится в сообщении российской дипмиссии в Telegram-канале.

«Глубоко разочарованы заявлением французских властей о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Франция намерена поставить на Украину 50 ракет дальнего действия SCALP.

До этого сообщалось, что Франция начала отправлять Украине «значительное число» крылатых ракет дальнего действия SCALP. По словам источника, французские власти не считают поставку Киеву таких ракет эскалацией конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге, что решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия не повлияет на ход спецоперации.

24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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