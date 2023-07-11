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СМИ сообщили о желании объединить Воронежскую и Ростовскую области с ДНР и ЛНР

«Осторожно, новости»: Воронежскую и Ростовскую области хотят объединить с ДНР и ЛНР

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РИА «Новости»

В департаменте экономического развития Воронежской области заявили, что подписание соглашения о создании содружества «Донбасс» ускорит процесс интеграции Донецкой и Луганской народных республик «‎в экономическое, политическое и правое пространство Российской Федерации»‎. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«В числе основных направлений взаимодействия — торгово-экономическая и инвестиционная сферы, промышленная кооперация и предпринимательство, транспорт и ЖКХ, архитектура и строительство, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, наука и образование, здравоохранение, культура, спорт и другие», — сообщили в департаменте.

Отмечается, что подписание документа позволит «возродить исторические связи четырех соседних регионов».

28 апреля президент России Владимир Путин во время встречи с Советом законодателей заявлял, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, вошедшие в состав РФ в сентябре прошлого года, исторически были российскими землями, а их жители — родными для россиян людьми.

24 февраля 2022 года Путин говорил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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