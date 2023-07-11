Зеленский хочет убедить членов НАТО переписать итоговое заявление саммита

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, намерен убедить страны НАТО переписать итоговое заявление по саммиту альянса в Вильнюсе. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе.

«Источники в НАТО заявили, что они полагают, что украинский лидер участвует в жесткой дипломатии на последней минуте, направленной на то, чтобы побудить (союзников. — «Газета.Ru») переписать декларацию или коммюнике по итогам саммита до того, как встреча завершится в среду», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО. Как передает издание, украинский лидер прибыл в столицу Литвы из Жешува на польском государственном самолете около 16 часов по местному времени. Вскоре он выехал из VIP-терминала Вильнюсского аэропорта в кортеже и помахал рукой журналистам по дороге.

До этого Зеленский написал на своей странице в соцсети, что у Североатлантического альянса, скорее всего, нет готовности пригласить страну в НАТО. Он назвал «беспрецедентным и абсурдным» тот факт, что не было установлено временных рамок не только для вступления в НАТО, но и просто для приглашения.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.