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В Латвии связали с членством Украины в НАТО «прочный мир» в Европе

Премьер Латвии Кариньш заявил, что после приема Украины в НАТО в Европе будет «прочный мир»

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Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что в настоящее время существует несколько вариантов установки «прочного мира» в европейском регионе. В своем Twitter он отметил, что один из них касается стремления Украины в Североатлантический альянс.

«Существует два пути для достижения прочного мира в Европе. Первый требует перемен в России, но этого не происходит. Второе — вступление Украины в НАТО», — написал Кариньш.

Он также добавил, что альянс только выиграет за счет приема в свой состав Украины. Кариньш подчеркнул, что украинцы принесут «огромную пользу» из-за своего боевого опыта, полученного в ходе конфликта.

Руководство Украины пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который стартовал в Литве 11 июля 2023 года, Киев требовал от блока конкретных решений по членству. При этом на Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. Впрочем, в НАТО не обещают Киеву какого-либо продвижения в вопросах интеграции до завершения военного конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.

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