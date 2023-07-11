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Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО

LRT: президент Украины Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО. Об этом сообщает LRT.

Как передает издание, украинский лидер прибыл в столицу Литвы из Жешува на польском государственном самолете около 16 часов по местному времени. Вскоре он выехал из VIP-терминала Вильнюсского аэропорта в кортеже и помахал рукой журналистам по дороге.

До этого Зеленский написал на своей странице в соцсети, что у Североатлантического альянса, скорее всего, нет готовности пригласить страну в НАТО. Он назвал «беспрецедентным и абсурдным» тот факт, что не было установлено временных рамок не только для вступления в НАТО, но и просто для приглашения.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Джо Байден пообщается с украинским лидером как на двусторонней встрече, так и на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Саммит с участием всех стран – членов НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Зеленский ожидает, что на саммите Украине предложат вступить в Североатлантический альянс. При этом СМИ писали, что вместо этого Киеву могут предложить гарантии безопасности по примеру Израиля. Сообщалось, что ряд стран НАТО выступают против членства Украины, в частности Германия.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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Саммит НАТО в Вильнюсе
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