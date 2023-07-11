Литва возобновила работу пункта пропуска Шальчининкай на границе с Белоруссией

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что Литва возобновила пропуск людей и транспорта через пункт пропуска Шальчининкай.

«По сообщению литовской стороны, в литовском пункте пропуска Шальчининкай (сопредельный белорусский – Бенякони) возобновлен пропуск лиц и транспортных средств, направляющихся в Беларусь», — сказано в сообщении, где уточнили, что литовская сторона приостановила работу пункта из-за сбоя в программном обеспечении.

До этого госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что Литва в одностороннем порядке перекрыла движение на границе с Белоруссией в пункте пропуска Мядининкай. Комментируя закрытие погранперехода «Мядининкай», в ведомстве заявили, что Литва использует каналы международных сообщений для «шантажа».

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