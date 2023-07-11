Польский генерал предрек Украине дорогу в ад из обещаний НАТО

НАТО не оправдает надежд украинского президента Владимира Зеленского на присоединение страны к альянсу. Об этом в интервью Do Rzeczy заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

Он подчеркнул, что теряет веру в НАТО, так как альянс охлаждает пыл союзников. По его словам, еще три месяца назад все ожидали саммита НАТО с нетерпением, теперь же все «набрали в рот воды» и перестали говорить и о Вильнюсе, и об оправдании ожиданий Украины.

«Началась карусель, от которой Украине не будет никакой пользы. А обещаниями вымощена дорога в ад», — утверждает он.

По словам военного, в альянсе есть некие силы, которые блокируют членство Украины в НАТО. По мнению Скшипчака, США и Китай уже обсуждают перемирие и ищут «формально-правовой способ пойти на компромисс и заставить президентов [РФ Владимира] Путина и [Украины Владимира] Зеленского договориться».

11 июля в Вильнюсе начался саммит НАТО. Перед его началом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок признает наличие у Украины больших проблем при проведении контрнаступления, поэтому ответом Североатлантического альянса должно быть усиление военной поддержки Киева.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.