Захарова заявила, что НАТО «воюет» с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО вовлечена в украинский конфликт, так как поставляет Украине оружие, наемников, советников и разведывательные данные. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Вы реально считаете, что НАТО не воюет с Россией? Ведь все вооружение, все боевики, наемники, инструкторы, советники, разведывательные данные предоставляются киевскому режиму именно НАТО. Конечно, НАТО вовлечена в эти боевые действия, безусловно. И именно НАТО подталкивала киевский режим к этому», — сказала Захарова.

До этого стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыл саммит альянса в Вильнюсе, где обсуждают Украину, вступление Швеции в организацию, новые региональные планы обороны альянса и другие международные вопросы.

Кроме того, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил на Общественном форуме НАТО в Вильнюсе, что страна планирует отправить Киеву новый пакет военной помощи на сумму около €700 млн.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.