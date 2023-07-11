В Канаде пообещали продолжить военную поддержку Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, что страна продолжит поддерживать Украину, включая помощь в подготовке военных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Канада продолжает наращивать объемы подготовки (военных. — «Газета.Ru»), мы продолжаем наращивать объемы прямой поддержки Украины (выделенной уже. — «Газета.Ru») на сумму около 8 миллиардов долларов, и мы будем продолжать оказывать эту поддержку», — сказал премьер.

До этого Трюдо заявил, что власти Канады будут продолжать настаивать на отказе мирового сообщества от использования кассетных бомб. Трюдо отметил, что Оттава соблюдает международный договор, запрещающий использование кассетных бомб. Он также добавил, что Канада была одной из стран, возглавивших международные усилия по запрещению кассетных боеприпасов.

Также стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг открыл саммит НАТО в Вильнюсе, где обсуждают Украину и членство Швеции.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.