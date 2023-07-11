В Финляндии пообещали помочь Украине с вступлением в НАТО

Власти Финляндии поддерживают курс Украины в Североатлантический альянс, заявила глава финского МИД Элина Валтонен. В интервью Bloomberg она отметила, что Хельсинки готов помочь Киеву в этом.

«Позиция Финляндии состоит в том, что важно сделать этот процесс для Украины как можно более плавным», — пояснила Валтонен.

Она также добавила, что Финляндия поможет Украине соответствовать критериям членства в военной сфере, а также в областях, связанных с обществом и демократией.

Руководство Украины пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который стартовал в Литве 11 июля 2023 года, Киев требовал от блока конкретных решений по членству. При этом на Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. Впрочем, в НАТО не обещают Киеву какого-либо продвижения в вопросах интеграции до завершения военного конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.