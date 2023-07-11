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В КНДР назвали преступным актом решение США отправить кассетные бомбы Украине

Глава МИД КНДР Чхве назвала преступным актом решение США отправить кассетные бомбы Украине

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Shutterstock

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что решение США направить Киеву кассетные боеприпасы является преступным актом. Об этом сообщает Reuters.

«Я решительно осуждаю решение США о предоставлении Украине оружия массового поражения как опасный преступный акт, поскольку они пытаются ввергнуть мир в новую беду, и решительно требую, чтобы оно было немедленно отозвано», — сказала министр.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решение США начать поставку кассетных боевых припасов является военным преступлением. По ее словам, передача ВСУ кассетных боеприпасов противоречит международном документам.

Также Швейцария отреагировала на решение США поставить кассетные бомбы Украине. Дипломат Пьер-Ален Эльчингер подчеркнул, что Швейцария является участником Конвенции по кассетным боеприпасам и поддерживает запрет на данный вид оружия.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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