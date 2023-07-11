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Столтенберг открыл саммит НАТО в Вильнюсе

Столтенберг открыл саммит НАТО в Вильнюсе, где обсуждают Украину и членство Швеции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыл саммит альянса в Вильнюсе, где обсуждают Украину, вступление Швеции в организацию, новые региональные планы обороны альянса и другие международные вопросы.

«Сегодня мы примем много решений, которые усилят наш альянс», — сказал генсек, открывая мероприятие.

11 июля Столтенберг после переговоров с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил, что Турция согласилась на включение Швеции в военно-политический блок в ближайшее время.

Перед открытием саммита НАТО Столтенберг заявил, что предложил отменить для Украины План действий по вступлению в альянс. В качестве альтернативы он предложил план из трех пунктов по приближению республики к Североатлантическому альянсу, в частности пакет многолетней поддержки.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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