Стали известны новые подробности расследования диверсии на «Северных потоках»

Германия сообщила о подозрительном судне, которое могло перевозить взрывчатку для организации терактов на «Северных потоках». Об этом говорится в письме Дании, Швеции и ФРГ, опубликованном в Twitter датского министерства иностранных дел.

«В связи с подозрительным фрахтованием парусной яхты следствие установило, что судно было зафрахтовано на имя лица, которое использовало предоставленные документы для того, чтобы скрыть личность настоящего фрахтователя. Действительно ли это лицо впоследствии находилось на борту, не установлено, расследование продолжается», — сказано в документе.

В письме отмечается, что точный курс судна на данный момент не выяснен, однако предполагается, что яхту могли использовать для транспортировки взрывчатых веществ.

По информации Германии, во взятых в ходе расследования образцах с судна были найдены следы взрывчатки. Эксперты допустили, что обученные водолазы могли прикрепить ее в местах повреждения газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», которые проложены по морскому дну на глубине около 70-80 м.

В письме отмечается, что на данный момент невозможно установить причастность какого-либо государства или государственного субъекта к диверсии.

До этого депутат Европарламента, член партии «Альтернатива для Германии» Маркус Буххайт заявлял, что власти Германии и других участвующих в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» стран не раскрывают Москве его подробности, потому что могут испытывать давление со стороны «антироссийского альянса».

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.