Россия обратится к парламентам стран в связи с ситуацией с кассетными боеприпасами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия обратится в парламенты стран мира для осуждения поставок США кассетных боеприпасов на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я проинформировала наших китайских друзей о том, что Россия уже обратилась и будет дальше обращаться во все международные организации — мы по своей линии в парламенты мира — для того, чтобы было всеобщее осуждение такого преступного решения и предприняты меры для того, чтобы не допустить», — сказала Матвиенко.

7 июля президент США Джо Байден заявил о готовности передать Киеву кассетные боеприпасы, объяснив это истощением запасов обычных снарядов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Вашингтона.

Это решение раскритиковали в правозащитных организациях, ряде европейских государств и России. Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб. Более 120 стран запретили использование этого оружия в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам (СКК). При этом данный тип вооружений известен большим процентом неразорвавшихся снарядов, что делает его особенно опасным для гражданского населения.

Позднее Министерство иностранных дел Великобритании объявило о намерении передать Украине наборы для обезвреживания боеприпасов, а также выделить деньги на разминирование страны.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.