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Матвиенко высказалась о возможности мирного договора РФ и Украины

Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок мирного договора России и Украины

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам во время визита в КНР, что сейчас отсутствуют предпосылки заключения мирного договора между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы и Китай реалистично оцениваем происходящее. Для того чтобы начать мирный диалог, нужны политическая воля, политический реализм и самостоятельность. Ничего этого мы на Украине не видим. Поэтому, к большому сожалению, сегодня нет ни малейших предпосылок для мирных переговоров», — сказала спикер Совфеда.

До этого помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что Киев был близок к мирному решению и заключению Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины в 2022 году, но подобное решение не устраивало кураторов страны на Западе. По его мнению, российская сторона была готова к мирному решению «не на словах, а на деле». Мединский считает, что к такому решению был близок и Киев.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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