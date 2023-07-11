В Болгарии поддержали отправку кассетных бомб США Украине

Премьер-министр Болгарии Николай Денков не стал критиковать решение США о поставке Украине кассетных боеприпасов. В интервью Sky News он отметил, что в текущей ситуации на первом месте находятся боевые успехи ВСУ, а не те или иные международные соглашения.

«Мы находимся в состоянии полномасштабного конфликта, поэтому, когда идет война, соглашения важны, но еще важнее успех на поле боя», — пояснил Денков.

Он также добавил, что в целом не хочет много говорить на тему поставки кассетных бомб Украине. Денков подчеркнул, что данный вопрос можно назвать «политически чувствительным».

Президент США Джо Байден заявил о готовности передать Киеву кассетные бомбы еще 7 июля, объяснив это истощением запасов обычных боеприпасов у ВСУ. Это решение раскритиковали в правозащитных организация, ряде европейских государств и России. Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб. Более 120 стран запретили использование этого оружия в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам (СКК). При этом данный тип вооружений известен большим процентом неразорвавшихся снарядов, что делает его особенно опасным для гражданских.

Ранее Байден назвал причину решения передать Украине кассетные боеприпасы.