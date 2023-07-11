Зеленский оценил шансы вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Североатлантического альянса, скорее всего, нет готовности пригласить страну в НАТО. Об этом сообщается на странице главы государства в социальной сети.

«Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины», — подчеркнул Зеленский.

Как добавил украинский президент, «беспрецедентно и абсурдно», когда не установлено временных рамок не только для вступления в НАТО, но и просто для приглашения.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на появление формулировки об «условиях» для приглашения Украины в альянс.

«Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса», — констатировал политик.

По словам президента, подобная неопределенность является проявлением слабости.

До этого в Белом доме заявили о предстоящих встречах президента США Джо Байдена и Зеленского.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.