В МИД РФ заявили об «адекватных шагах» в связи со вступлением в НАТО новых стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ предпринимает адекватные заблаговременные меры в связи со вступлением в НАТО новых стран. Об этом дипломат сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что все законные интересы в сфере безопасности России будут обеспечены.

При этом Лавров отметил, что в России поражены тем, с какой быстротой Финляндия и Швеция отказались от своего нейтрального статуса и тех преимуществ, которые этот статус им предоставлял.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил, что Турция согласилась на включение Швеции в военно-политический блок в ближайшее время.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Швеция и Финляндия изъявили желание вступить в НАТО, опасаясь «российской угрозы». Против их присоединения к альянсу выступила только Турция. В дальнейшем Анкара выдвинула Стокгольму и Хельсинки ряд условий, при выполнении которых турецкая сторона даст свое согласие на членство в организации. Среди этих требований, в частности, была названа депортация сторонников признанной в Турции террористической «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля, Швеция пока добивается этого.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.