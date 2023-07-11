В Кремле высказались о готовности Турции вступить в ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал мнение о том, что Турция в контексте последних решений ее властей становится проевропейской страной и начинает ориентироваться на Запад.

Представитель Кремля отметил, что западная ориентация Анкары может иметь место. Он указал, что в истории уже были такие периоды, однако при этом известно, что Турцию никто не хочет видеть в Евросоюзе.

«Наши партнеры не должны носить розовые очки при наличии известных разногласий. Мы намерены развивать диалог там, где это выгодно нам и где выгодно им», — сказал Песков.

9 июля после визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский вернулся на родину вместе с командирами полка «Азов» (организация запрещена в России). Невозвращение «азовцев» было одним из условий соглашения об обмене пленными с Россией. В Кремле обвинили в нарушении договоренностей не только Киев, но и Анкару.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил, что Турция согласилась на включение Швеции в военно-политический блок в ближайшее время.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.