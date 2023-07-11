Столтенберг предложил отменить для Украины План действий по вступлению в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины План действий по вступлению в альянс.

Генсек уточнил, что в качестве альтернативы он предложил план из трех пунктов по приближению Украины к Североатлантическому альянсу.

В частности, это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей посредством Совета НАТО – Украина, а также отмена для Украины необходимости выполнения Плана действий по членству, что позволит ей сократить процесс по вступлению в НАТО, поделился Столтенберг.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.