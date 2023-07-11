Большинство немцев против быстрого вступления Украины в НАТО

Большинство граждан Германии не разделяют мнение о том, что Украина должна в ближайшее время стать частью Североатлантического альянса, передает ТАСС. По опросу Forsa, 76% респондентов выступают против ускоренного вступления Киева в блок.

Согласно исследованию, подготовленному немецкой службой для телеканалов RTL и n-tv, в пользу присоединения Украины к альянсу спустя длительный срок выступают 50% опрошенных. В то же время 26% немцев считают, что Киеву вообще не стоит становится частью НАТО.

По опросу, больше всего противников присоединения Украину к блоку в Восточной Германии — 42%, а также среди избирателей крайне правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» — 65%.

Руководство Украины пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который должен пройти в Литве в июле 2023 года, Киев требует от блока конкретных решений по членству. При этом на Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. Впрочем, в НАТО не обещают Киеву какого-либо продвижения в вопросах интеграции до завершения военного конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.