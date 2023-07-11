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Канада выступила против использования кассетных бомб США на Украине

Премьер Канады Трюдо заявил, что кассетные боеприпасы не должны использоваться на Украине

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Blair Gable/Reuters

Власти Канады будут продолжать настаивать на отказе мирового сообщества от использования кассетных бомб, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает CBC. Так он отреагировал на решение США о передаче соответствующих боеприпасов Украине.

Выступая перед журналистами в Латвии, которую он посетил перед началом саммита Североатлантического альянса в литовском Вильнюсе, Трюдо отметил, что Оттава соблюдает международный договор, запрещающий использование кассетных бомб. Он также добавил, что Канада была одной из стран, возглавивших международные усилия по запрещению кассетных боеприпасов.

«Мы продолжим очень твердо отстаивать свою позицию», — сказал Трюдо, также подчеркнув, что кассетные бомбы никогда не должны использоваться.

Президент США Джо Байден заявил о готовности передать Киеву кассетные бомбы еще 7 июля, объяснив это истощением запасов обычных боеприпасов у ВСУ. Это решение раскритиковали в правозащитных организация, ряде европейских государств и России. Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб. Более 120 стран запретили использование этого оружия в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам (СКК). При этом данный тип вооружений известен большим процентом неразорвавшихся снарядов, что делает его особенно опасным для гражданских.

Ранее Байден назвал причину решения передать Украине кассетные боеприпасы.

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