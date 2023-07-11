В Венгрии рассказали о ратификации членства Швеции в НАТО

Власти Венгрии сохраняют свою позицию по вступлению Швеции в Североатлантической альянс, которая заключается в одобрении курса Стокгольма, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что кабмин передал парламенту республики соответствующие документы на одобрение еще много месяцев назад.

«Позиция Венгрии ясна: нам нужен мир на Украине как можно скорее, чтобы сохранить жизни людей. И наша позиция по Швеции тоже ясна: правительство поддерживает ее вступление в НАТО, в связи с чем мы и внесли предложение в парламент по этому вопросу много месяцев назад. Теперь осталось лишь технически завершить процесс ратификации», — написал Сийярто.

Он также добавил, что едет на саммит НАТО в Литве вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Сийярто подчеркнул, что темами мероприятия станут как членство Швеции, так и конфликт на Украине.

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступления в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу под предлогом конфликта на Украине. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности курдскими группами, связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года. И если Хельсинки все проблемы с Анкарой урегулировал, вступив в НАТО в апреле 2023 года, то Стокгольм длительное время не мог договориться с турецкой стороной. Лишь 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился как можно скорее направить турецкому парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО и тесно работать с депутатами по вопросу обеспечения ратификации протокола. Помимо Анкары, не стала ратифицировать вступление Стокгольма и Венгрии, однако в Будапеште уверяют, что не будут последним государством – членом альянса, одобрившим это решение.

Ранее в Турции назвали процесс расширения НАТО угрозой для страны.