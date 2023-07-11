В НАТО рассказали, когда примут решение по будущему Украины

Саммит Североатлантического альянса может закончить переговоры по итоговому заявлению относительно членства Украины к полудню 11 июля, заявил посол Литвы при НАТО Дейвидас Матуленис. В интервью радиостанции Žinių radijas он пояснил, что речь идет о коммюнике стран – участниц блока.

«Наши переговоры по коммюнике еще не завершились, но вполне вероятно, что к полудню они действительно должны завершиться, и у нас будет текст с определением пути членства Украины в НАТО. Очень важным моментом является отказ от плана действий по членству, который всегда был неким препятствием для вступления украинцев в НАТО. Потому что всегда говорилось, что сначала им дадут план действий по членству, а потом посмотрим. И этот план, скорее всего, будет упразднен, но пока я не могу это подтвердить», — отметил Матуленис.

Он также добавил, что Украина вряд ли получит приглашение на вступление в альянс в результате саммита НАТО, который проходит в Литве. Матуленис подчеркнул, что в рамках мероприятия страны – участницы блока дадут Киеву более четкое понимание того, как это приглашение может появиться, при появлении подходящих условий.

Руководство Украины пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который должен пройти в Литве в июле 2023 года, Киев требует от блока конкретных решений по членству. При этом на Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армией страны западных вооружений. Впрочем, в НАТО не обещают Киеву какого-либо продвижения в вопросах интеграции до завершения военного конфликта.

Ранее Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.