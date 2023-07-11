Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белом доме оценили перспективы вступления Турции в Евросоюз

Белый дом: вопрос членства Турции в ЕС не имеет отношения к вступлению Швеции в НАТО

close
100%
Susan Walsh/AP

Вопрос членства Турции в Европейский союз не имеет отношения к вступлению Швеции в Североатлантический альянс. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга переда началом саммита НАТО в Вильнюсе, передает РИА Новости.

«НАТО — это НАТО. ЕС — это ЕС. США не являются частью ЕС», — сказал Салливан.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки ранее выступали за возобновление переговоров о членстве Турции в ЕС.

По словам Салливана, президент США Джо Байден начал заниматься этими вопросами задолго до того, как встал вопрос о членстве Швеции в НАТО.

Представитель Белого дома указал, что вступление Турции в ЕС не связано с принятием Швеции в НАТО.

Турция находится в статусе кандидата на вступление в Европейский союз с 1999 года, последней в ЕС взяли Хорватию в 2013 году, процесс затянулся на десять лет.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Швеция и Финляндия изъявили желание вступить в НАТО, опасаясь «российской угрозы». Против их присоединения к альянсу выступила только Турция. Выполнив ряд требований турецкой стороны, Финляндия вступила в НАТО 4 апреля, Швеция пока добивается этого.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях