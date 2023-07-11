В Белом доме оценили перспективы вступления Турции в Евросоюз

Вопрос членства Турции в Европейский союз не имеет отношения к вступлению Швеции в Североатлантический альянс. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга переда началом саммита НАТО в Вильнюсе, передает РИА Новости.

«НАТО — это НАТО. ЕС — это ЕС. США не являются частью ЕС», — сказал Салливан.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки ранее выступали за возобновление переговоров о членстве Турции в ЕС.

По словам Салливана, президент США Джо Байден начал заниматься этими вопросами задолго до того, как встал вопрос о членстве Швеции в НАТО.

Представитель Белого дома указал, что вступление Турции в ЕС не связано с принятием Швеции в НАТО.

Турция находится в статусе кандидата на вступление в Европейский союз с 1999 года, последней в ЕС взяли Хорватию в 2013 году, процесс затянулся на десять лет.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Швеция и Финляндия изъявили желание вступить в НАТО, опасаясь «российской угрозы». Против их присоединения к альянсу выступила только Турция. Выполнив ряд требований турецкой стороны, Финляндия вступила в НАТО 4 апреля, Швеция пока добивается этого.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.