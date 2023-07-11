Байден встретится с Зеленским на саммите НАТО

Президент США Джо Байден 12 июля проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом на брифинге заявил помощник главы Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Завтра у президента будет возможность встретиться с Зеленским», — сказал представитель Белого дома.

Саммит с участием всех стран – членов НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Зеленский ожидает, что на саммите Украине предложат вступить в Североатлантический альянс. При этом СМИ писали, что вместо этого Киеву могут предложить гарантии безопасности по примеру Израиля. Сообщалось, что ряд стран НАТО выступают против членства Украины, в частности Германия.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.