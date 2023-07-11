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Талибан* потребовал от Швеции принести извинения мусульманам после акта сожжения Корана

Талибан приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за сожжения Корана

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РИА «Новости»

Талибан (организация запрещена в России) приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана в североевропейской стране в конце июня. Об этом говорится в заявлении представителя комиссии по вопросам культуры, передает РИА Новости.

Талибы заявили, что деятельность Швеции в Афганистане будет приостановлена до тех пор, пока Стокгольм не извинится перед мусульманами за акт сожжения их священной книги.

В заявлении также говорится, что государственным организациям Афганистана предписано соблюдать это распоряжение.

Талибан призвал и другие исламские страны пересмотреть взаимодействие со Швецией.

28 июня стокгольмская полиция разрешила проведение демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что соответствующее решение «законно, но неуместно».

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

*   организация запрещена в России
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