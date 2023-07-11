Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дипломат Гаврилов заявил, что Украине не предоставят членство в НАТО на саммите альянса

Гаврилов назвал гарантии военной помощи максимумом, что получит Украина от саммита НАТО

close
100%
RusArmscontrol/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Первое заседание Совета УкраинаНАТО во время саммита организации — это всего лишь реверанс в сторону Киева, максимум, чего может ждать президент Владимир Зеленский от мероприятия — это гарантии дальнейшей военной помощи. Такое мнение высказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости.

Гаврилов напомнил, что Зеленский продолжает настаивать на том, что Украине необходимы вооружения и военная техника Запада для противостояния с Россией.

«Именно поэтому Зеленский уже давно намекает, что хотел бы ускоренного процесса вступления в НАТО. Но Великобритания и США дали четко понять, что для этого требуется выполнить необходимые критерии», — заявил российский дипломат.

Гаврилов отметил, что гарантии военной помощи покажутся Киеву неадекватной заменой того, что он просит. По словам руководителя российской делегации, на Украине для западных союзников «на кон поставлено многое». Он подчеркнул, что речь идет не про саму Украину, а про противостояние с Российской Федерацией.

Также собеседник агентства напомнил, как недавно премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал на постоянной основе разместить немецкие войска на румынской территории. Иными словами, отметил Гаврилов, речь о милитаризации Европы «не мытьем, так катаньем».

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях