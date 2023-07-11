Дипломат Гаврилов заявил, что Украине не предоставят членство в НАТО на саммите альянса

Первое заседание Совета Украина – НАТО во время саммита организации — это всего лишь реверанс в сторону Киева, максимум, чего может ждать президент Владимир Зеленский от мероприятия — это гарантии дальнейшей военной помощи. Такое мнение высказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости.

Гаврилов напомнил, что Зеленский продолжает настаивать на том, что Украине необходимы вооружения и военная техника Запада для противостояния с Россией.

«Именно поэтому Зеленский уже давно намекает, что хотел бы ускоренного процесса вступления в НАТО. Но Великобритания и США дали четко понять, что для этого требуется выполнить необходимые критерии», — заявил российский дипломат.

Гаврилов отметил, что гарантии военной помощи покажутся Киеву неадекватной заменой того, что он просит. По словам руководителя российской делегации, на Украине для западных союзников «на кон поставлено многое». Он подчеркнул, что речь идет не про саму Украину, а про противостояние с Российской Федерацией.

Также собеседник агентства напомнил, как недавно премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал на постоянной основе разместить немецкие войска на румынской территории. Иными словами, отметил Гаврилов, речь о милитаризации Европы «не мытьем, так катаньем».

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.