Посол РФ заявил, что США готовит общественное мнение к одобрению антироссийских решений

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США делается все, чтобы подготовить общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает Telegram-канал российского дипломатического представительства.

Как сказал посол, атмосфера в американском информационном поле накануне саммита НАТО максимально накалилась. Делается все, чтобы подготовить общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе.

Дипломат считает, что ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии России и государств НАТО. Предпринимаемые странами Запада меры создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из острейшего военно-политического кризиса, который может вызвать самые серьезные последствия для международной безопасности.

Ранее посол Антонов назвал решение американской администрации поставить Украине кассетные боеприпасы жестом отчаяния со стороны США.

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