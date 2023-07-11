Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Захарова назвала «моральной капитуляцией» США вбросы о секретных переговорах Лаврова

Захарова: вбросы о переговорах Лаврова являются «абсолютной моральной капитуляцией» США

close
100%
Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что вбросы Вашингтона о якобы секретных переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими чиновниками говорят о моральной капитуляции властей США. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на выступление Захаровой по Первому каналу.

По словам официального представителя МИД РФ, подобные вбросы говорят об абсолютной моральной капитуляции Вашингтона. Захарова подчеркнула, что это является большим проигрышем американцев на фоне агонии киевского режима, который критично зависит вооружениями и финансами от своих создателей.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки не принесли никакого результата.

«Что касается российской части этого пакета, то она вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов. Мы уже много-много месяцев слышим от представителей секретариата ООН, генсека, его заместителей, которым поручено этим заниматься, что они прилагают неимоверные усилия… Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще», — сказал Лавров.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях