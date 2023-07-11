Захарова назвала «моральной капитуляцией» США вбросы о секретных переговорах Лаврова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что вбросы Вашингтона о якобы секретных переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими чиновниками говорят о моральной капитуляции властей США. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на выступление Захаровой по Первому каналу.

По словам официального представителя МИД РФ, подобные вбросы говорят об абсолютной моральной капитуляции Вашингтона. Захарова подчеркнула, что это является большим проигрышем американцев на фоне агонии киевского режима, который критично зависит вооружениями и финансами от своих создателей.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки не принесли никакого результата.

«Что касается российской части этого пакета, то она вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов. Мы уже много-много месяцев слышим от представителей секретариата ООН, генсека, его заместителей, которым поручено этим заниматься, что они прилагают неимоверные усилия… Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще», — сказал Лавров.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».