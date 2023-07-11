Президент Литвы призвал НАТО создать больше военных баз у границ России

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Североатлантический альянс должен отказаться от ограничений на создание постоянных военных баз на границах с Россией, сообщает британская газета Times.

Как считает Науседа, после развертывания на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия альянс должен признать «мертвым» основополагающий акт Россия — НАТО.

Ранее президент Литвы заявил, что страны — участницы Североатлантической альянса должны оставить свои опасения относительно последствий возможного принятия Украины в свой состав. Науседа отметил, что на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, нужны смелые шаги по этому вопросу. Он также добавил, что четкие перспективы по вступлению Киева в НАТО, скорее всего, смогут поднять «боевой дух украинских солдат». Науседа подчеркнул, что Украине стоит пообещать более легкий путь в альянс после завершения конфликта.

«У нас есть некоторые страны, которые настороженно относятся к более сильным формулировкам точки зрения Украины. Но я уже вижу некоторый сдвиг в сознании их лидеров», — заключил президент Литвы.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.