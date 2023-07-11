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Захарова: предстоящий саммит НАТО пройдет «в худших традициях западных манипуляций»

Захарова: саммит НАТО в Вильнюсе пройдет в «худших традициях западных манипуляций»

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящий в Вильнюсе саммит НАТО пройдет, как всегда, «в худших традициях западных манипуляций». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Захаровой Первому каналу.

По ее словам, никакой интриги в Вильнюсском саммите Североатлантического альянса не будет. Все будет, как обычно, в худших традициях западных манипуляций. Захарова считает, что будет разыгран спектакль, во время которого скажут об особой миссии по защите демократии и свободы, и пообещают поставить для этой цели оружие.

Ранее New York Times сообщила, что Украину не примут в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, но намерены заявить, что «ее место в альянсе», однако о полной формулировке все еще идут споры. Издание подчеркивает, что в коммюнике по итогам саммита в Вильнюсе будет содержаться заявление о том, что «законное место Украины в альянсе НАТО». В это же время идут споры о том, стоит ли добавлять к этой фразе формулировку про то, что это произойдет «когда будут позволять обстоятельства» или нужно детально описывать эти обстоятельства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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