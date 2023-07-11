В Норвегии прокомментировали вступление Швеции в НАТО

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере заявил в своем аккаунте в Twitter, что вступление Швеции в НАТО укрепит альянс и повысит безопасность в скандинавском регионе. В понедельник, 10 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе, Эрдоган согласился передать заявку Стокгольма на ратификацию в турецкий парламент «как можно скорее».

«Это историческое событие для Швеции, Норвегии, Северного региона и НАТО. Мы приветствуем соглашение, достигнутое Столтенбергом, Эрдоганом и Кристерссоном сегодня. Присоединение скандинавского региона к НАТО делает альянс еще более устойчивым, а наш регион — безопаснее», — написал премьер-министр Норвегии.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил ранее, что Швеции необходимо предпринять действия, а не только вносить реформы в законодательство, чтобы доказать изменения в подходе к борьбе с терроризмом и получить членство в НАТО. По его словам, изменения в законодательстве бессмысленны, пока в Швеции продолжаются акции запрещенной в Турции »Рабочей партии Курдистана».

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс в мае 2022 года на фоне событий на Украине. Финляндия уже стала 31-м членом НАТО 4 апреля. Заявка Швеции до сих пор не получила подтверждения со стороны Венгрии и Турции.

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