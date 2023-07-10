СМИ узнали сроки одобрения Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО

Турецкий парламент, вероятно, одобрит вступление Швеции в НАТО осенью. Об этом сообщил местный телеканал CNNTurk.

Отмечается, что соответствующий протокол будет передан в ближайшее время, однако одобрен, скорее всего, будет во время сессии парламента, которая начнется с 1 октября текущего года.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент. По его словам, турецкий президент дал понять, что передача заявки в парламент произойдет в кратчайшие сроки.

До этого Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если Евросоюз предпримет усилия для того, чтобы сделать Турцию своим полноправным членом. По его словам, Анкара выдвинет новые условия в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11 и 12 июля. Окончательное решение о ратификации заявки Швеции будет зависеть от голосования в турецком парламенте.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.