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Столтенберг рассказал, что Швеция пообещала Турции за прием в НАТО

Столтенберг: Швеция пообещала Турции безвизовый режим с ЕС в обмен на членство в НАТО

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Швеция пообещала Турции безвизовый режим и таможенный союз с Евросоюзом в обмен на членство в НАТО, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.

По заявлению генсека, Швеция «пообещала приложить активные усилия, интенсифицировать процесс приема Турции в ЕС», а также оказать помощь с модернизацией таможенного союза и активизацией переговоров о безвизовом режиме.

10 июля Столтенберг заявлял, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент.

В этот же день Эрдоган связал вхождение Швеции в НАТО с необходимостью принять Турцию в Евросоюз.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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