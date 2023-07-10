Турция согласилась рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент. Его слова приводит Reuters.

«Я рад объявить... что президент Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции [к НАТО] в Великое национальное собрание [Турции] и тесно сотрудничать с собранием для обеспечения ратификации», — заявил Столтенберг.

По его словам, турецкий президент дал понять, что передача заявки в парламент произойдет в кратчайшие сроки.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если Евросоюз предпримет усилия для того, чтобы сделать Турцию своим полноправным членом. По его словам, Анкара выдвинет новые условия в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11 и 12 июля. Окончательное решение о ратификации заявки Швеции будет зависеть от голосования в турецком парламенте.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.